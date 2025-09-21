Gazzetta: “Ipotesi difesa a 4 contro il Como. Chance dal 1’ per Lamptey?”

Ci sono ancora ballottaggi aperti in tutti i reparti e Pioli sceglierà in extremis gli uomini da schierare stasera contro il Como. Tutto è ancora possibile, compresa la difesa a 4 che sarebbe più adatta ad affrontare la formazione di Fabregas. In questo modo Gosens e Dodo sarebbero bassi e si gioca una chance anche Lamptey, davanti al brasiliano, proprio come negli ultimi minuti con il Napoli. Davanti c’è una sfida serrata per stare al fianco di Kean: possibile che la spunti Piccoli su Gudmunsson, che è pronto, mentre è più indietro Edin Dzeko. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.