Corriere Fiorentino sottolinea: “Carriera di Lamptey condizionata da numerosi stop fisici”

L’infortunio di Tariq Lamptey è stato un duro colpo per la Fiorentina, soprattutto perché inizialmente non sembrava nulla di grave. Subito dopo la partita il giocatore si era detto sereno e lo stesso staff tecnico, supportato dai medici, aveva mostrato tranquillità, al punto da tentare di rimandarlo in campo. Il verdetto degli esami, però, è stato ben diverso: l’artroscopia diagnostica ha evidenziato la lacerazione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rendendo necessario un intervento chirurgico di ricostruzione, portato a termine con successo. La notizia pesa ancora di più considerando la carriera travagliata del terzino ghanese, già condizionata da numerosi stop fisici. Negli ultimi anni Lamptey ha collezionato poche presenze tra Premier League e coppe, frenato da una serie di problemi che ne hanno limitato l’ascesa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.