Le prime parole di Lamptey: "Sono entusiasta di iniziare e conoscere i compagni. Il progetto è chiaro"

Tariq Lamptey è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club

La Fiorentina piazza un altro colpo di mercato: da questa mattina Tariq Lamptey è ufficialmente un calciatore viola. L’esterno ghanese, in arrivo dal Brighton, si trasferisce a titolo definitivo per una cifra di 6 milioni di euro più bonus. Queste le sue prime parole da giocatore della Fiorentina ai canali ufficiali:

“Sono davvero entusiasta di iniziare e di conoscere i miei nuovi compagni. Non vedo l'ora di giocare allo stadio per incontrare i nostri tifosi e per dare una mano alla squadra nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Dopo aver parlato con il direttore sportivo e con l'allenatore il progetto è chiaro, partendo da una base di giocatori della passata stagione”.

Il terzino ha poi aggiunto: “Io voglio portare le mie qualità per aiutare la squadra. Vorrei far sapere a tutti quanto sono contento di poter giocare qua. Voglio rendere felici i tifosi e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi della stagione. Forza viola”.