Pedullà: “La Fiorentina non ha mai aperto alla cessione di Fortini. Lamptey può arrivare comunque”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedull tramite il proprio profilo X ha dato aggiornamenti sul mercato della Fiorentina. In un Tweet Pedullà ha infatti specificato che la Fioren...

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedull tramite il proprio profilo X ha dato aggiornamenti sul mercato della Fiorentina. In un Tweet Pedullà ha infatti specificato che la Fiorentina non ha mai aperto alla possibilità di cedere Niccolò Fortini con nessuna formula, ne in prestito ne a titolo definitivo. La sua permanenza non blocca l'acquisto di Lamptey che può arrivare comunque, la trattativa con il Brighton è in corso