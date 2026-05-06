TMW rivela: “Si può definire conclusa l’avventura di Lamptey alla Fiorentina. Risoluzione di contratto”

Il giocatore della Fiorentina è il club hanno trovato un accordo sulla risoluzione contrattuale

Secondo quanto riportato da TMW si avvicina la risoluzione di contratto di Lamptey: “Può considerarsi conclusa l'avventura di Lamptey alla Fiorentina. Il terzino inglese acquistato la scorsa estate dal Brighton sta risolvendo in queste ore il suo contratto con la società viola valido fino al 30 giugno 2028. Decisivo un confronto tra l'entourage del giocatore e la dirigenza gigliata andato in scena sul finire di aprile. Da un lato il calciatore lascia sul piatto i due anni di contratto restanti, dall'altro la Fiorentina lo svincola così da facilitargli l'accordo con altre società nelle prossime settimane.La Fiorentina che lo scorso agosto l'ha acquistato per cinque-sei milioni di euro non ha praticamente mai utilizzato l'ex Brighton. Per lui solo due presenze e meno di mezz'ora sul campo prima della lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante la partita contro il Como del 21 settembre 2025 che, in pratica, l'ha messo fuori gioco Ad per tutta la stagione. Ha messo fine alla sua avventura alla Fiorentina ancora prima che iniziasse. La società gigliata si è liberata di un giocatore che col cambio dirigenziale non rientrava più nei piani tecnici del club. Una volta ufficializzato l'accordo, Lamptey sarà pronto a lasciare definitivamente il nostro campionato.”