Nazione: "Lamptey ha aperto al trasferimento alla Fiorentina: costa circa 7 milioni"

23 Agosto

Aggiornamento: 23 Agosto 2025 · 09:17

Nome nuovo sul taccuino di Pradè e Goretti

Scelta da parte dell’area tecnica di approfondire i contatti con il Brighton per Tariq Lamptey, terzino destro ghanese classe 2000 che attualmente ha il contratto in scadenza col club inglese. Un nome del tutto nuovo sul taccuino di Pradè e Goretti che tuttavia certifica che la Fiorentina, dopo Piccoli, ha intenzione di mettere mano anche sulla catena di destra, dove Fortini – a causa di una precaria forma fisica – non sembra convincere più di tanto Pioli.

Da qui, dunque, la decisione di virare con forza sul calciatore di scuola Chelsea, che pur avendo su di sé l’interesse di altre società ha dato la sua apertura al trasferimento in Italia. Pur non spiccando fisicamente (di fatto, per altezza e peso, è quasi un sosia di Dodo) Lamptey ha grande velocità, buona tecnica e all’occorrenza può giocare anche a sinistra. Il costo? Circa 7 milioni di euro. Non un’enormità, considerato oltretutto che Lamptey arriva da un’annata resa complessa da una serie di infortuni che lo hanno riguardato, su tutti uno al piede e uno alla caviglia. Lo scrive La Nazione.

