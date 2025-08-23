23 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:55

Gazzetta: “Lamptey vicino alla Fiorentina come vice Dodò. Il Brighton lo valuta circa 6 milioni”

23 Agosto · 09:33

23 Agosto 2025

Fiorentina ad un passo dal vice Dodò

La Fiorentina è sbarcata ieri mattina a Cagliari e si è trasferita subito al Forte Village dove ha fatto lavoro di scarico. Oggi rifinitura e domenica in pullman allo stadio. Sull’aereo di Kosice non è salito Roberto Goretti, uno degli uomini mercato, che è tornato a Firenze per provare a cedere gli esuberi.

Ma, proprio ieri, è rimbalzata la voce di un’operazione in entrata. Sarebbe vicino l’esterno Tariq Lamptey, classe 2000 del Brighton che andrà in scadenza a giugno col club inglese. Il possibile vice Dodò è valutato intorno ai sei milioni e la trattativa sembra procedere al meglio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

