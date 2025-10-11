Oro Fiorentina: Dodò e Lamptey sono due dei dieci terzini destri più preziosi dell’intera Serie A

La Fiorentina ha due terzini destri tra i più costosi dell’intero campionato di Serie A, secondo quanto riportano i dati transfermarkt

Il portale transfermarkt.com ha stilato una classifica dei terzini destri più preziosi del campionato di Serie A in questo momento, tra i quali figurano due terzini della Fiorentina, Dodò e Lamptey, entrambi presenti nella Top10, con un valore attuale rispettivamente di 24 e 11 milioni di euro, che valgono il quinto posto in classifica al brasiliano, e l’ottavo all’ex calciatore del Brighton. Davanti al padrone della fascia destra viola, troviamo soltanto Dumfries, Wesley, Luis Henrique e Bellanova (quest’ultimo a pari valore). Poi seguono il brasiliano, Saelemaekers e Di Lorenzo, prima di arrivare al ghanese della Fiorentina. Chiudono Rensch e Norton-Cuffy.