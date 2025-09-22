22 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:56

Nazione: “Lamptey ko, infortunio al ginocchio, oggi gli esami. Salterà sicuramente il Pisa”

Solo tra oggi e domani si capiranno le reali condizioni di Lamptey

Si capiranno solo tra oggi e domani le reali condizioni di Tariq Lamptey, uscito infortunato al 22′ della sfida con il Como mettendo male il piede dopo un allungo.

Un problema al ginocchio destro, quello che ha riguardato il terzino arrivato dal Brighton, che tuttavia dopo un iniziale spavento è stato derubricato a «qualcosa di non grave», come ha confermato Pioli nel post-gara di ieri citando anche il «provino» che i medici gli hanno fatto fare subito dopo l’infortunio.

Improbabile che il ghanese possa tornare in campo domenica a Pisa ma ogni valutazione verrà fatta nelle prossime ore, quando Lamptey – una volta alleviato il gonfiore al ginocchio (il giocatore è uscito con una borsa del ghiaccio) – si sottoporrà agli accertamenti. Lo spezzone di gara con il Como racconta di tre palle perse, un tackle e un duello a terra vinto. Lo riporta La Nazione.

