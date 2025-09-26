26 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:01

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta non ha dubbi: “Lamptey era una pedina fondamentale per un cambio di sistema di gioco”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta non ha dubbi: “Lamptey era una pedina fondamentale per un cambio di sistema di gioco”

Redazione

26 Settembre · 10:01

Aggiornamento: 26 Settembre 2025 · 10:01

TAG:

FiorentinaLamptey

Condividi:

di

Lamptey sarà fuori per diversi mesi

Dodò e Gosens sono l’ideale come uomini a tutta fascia nel 3-5-2, ma anche come esterni bassi nella difesa a quattro, dando all’allenatore la possibilità di variare dall’inizio o durante la gara. Quello che mancherà d’ora in poi è semmai l’apporto di Lamptey che è stato operato al crociato e resterà fuori per diversi mesi. Era una pedina che poteva permettere un cambio di sistema di gioco per le sue qualità anche offensive e avere più soluzioni. Contro il Como, ad esempio, ha giocato in contemporanea proprio con Dodò sulla stessa fascia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio