Gazzetta: "Lamptey verso l’addio alla Fiorentina, prevista la risoluzione del contratto"

Il terzino ha giocato pochissimo e si è fermato dopo il grave infortunio al crociato: per lui appena 25 minuti complessivi in viola

Tariq Lamptey e la Fiorentina sono ormai ai titoli di coda: si va verso la risoluzione consensuale del contratto dopo meno di una stagione. Il terzino destro classe 2000 era arrivato la scorsa estate dal Brighton per circa 6 milioni di euro, firmando fino al 2028.

A Firenze il suo percorso è stato segnato dagli infortuni: praticamente mai a disposizione, ha collezionato appena 3 minuti all’esordio contro il Napoli e 22 minuti contro il Como, partita in cui era stato schierato titolare da Pioli. Proprio in quell’occasione, il 21 settembre, ha riportato la rottura del crociato. Da allora non è più rientrato e ora si prepara a lasciare la Fiorentina.

Nel frattempo la squadra riprende oggi gli allenamenti. Piccoli è vicino al rientro in gruppo in vista della gara con il Genoa, dopo aver continuato a lavorare anche nei giorni liberi. Rientra al Viola Park anche Kean, rientrato dal permesso societario per la nascita del secondo figlio. Da valutare infine le condizioni di Fortini e Balbo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.