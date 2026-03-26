Solomon, Mandragora e non solo. Nazione: “Lamptey? È ancora indietro per il rientro”

Ultimati i tre giorni di riposo concessi da Vanoli alla sua squadra, stamani la Fiorentina riprenderà ad allenarsi al Viola Park con l’obiettivo di iniziare a preparare nei minimi dettagli la trasferta del 4 aprile a Verona. Una gara che De Gea e soci contano di vincere per avvicinare sensibilmente la quota salvezza e potersi così preparare nel modo migliore al doppio confronto in Conference col Crystal Palace dei giorni successivi.

Per la trasferta del Bentegodi, intanto, il tecnico spera di poter recuperare tre dei quattro elementi che ad oggi risultano infortunati: il lungodegente Lamptey (reduce dall’operazione al crociato di settembre), Solomon e Lezzerini (entrambi ko nella sfida di ritorno con lo Jagellonia per una lesione al retto femorale della coscia destra) e Mandragora, andato ko alla vigilia della sfida con l’Inter per un fastidio al polpaccio sinistro. E se l’inglese è ancora piuttosto indietro con il rientro (deve ancora iniziare la fase di recupero sul campo), la speranza di Vanoli è quella di avere a disposizione già tra dieci giorni gli altri acciaccati, in particolare l’esterno israeliano che prima dell’infortunio era diventato un punto fermo dell’undici titolare. Lo scrive La Nazione.