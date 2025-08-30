La nuova clausola di Kean è di 62 milioni, alzata di 10 milioni rispetto al vecchio contratto con la Fiorentina

Kean e la Fiorentina hanno alzato la clausola, passando dai vecchi 52 milioni ai 62 milioni con il nuovo contratto

Moise Kean ha firmato un nuovo contratto con la Fiorentina, il centravanti classe 2000 dopo la permanenza a Firenze in questa estate, si è legato ancora di più ai colori viola con un nuovo contratto da 4,5 milioni netti a stagione (dunque ingaggio raddoppiato) e una nuova clausola di rescissione che passa dai 52 milioni a 62 milioni di euro. L'accordo è fino a giugno del 2029.