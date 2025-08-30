La nuova clausola di Kean è di 62 milioni, alzata di 10 milioni rispetto al vecchio contratto con la Fiorentina
Kean e la Fiorentina hanno alzato la clausola, passando dai vecchi 52 milioni ai 62 milioni con il nuovo contratto
A cura di Flavio Ognissanti
30 agosto 2025 12:38
Moise Kean ha firmato un nuovo contratto con la Fiorentina, il centravanti classe 2000 dopo la permanenza a Firenze in questa estate, si è legato ancora di più ai colori viola con un nuovo contratto da 4,5 milioni netti a stagione (dunque ingaggio raddoppiato) e una nuova clausola di rescissione che passa dai 52 milioni a 62 milioni di euro. L'accordo è fino a giugno del 2029.