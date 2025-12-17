Nessun giocatore della Fiorentina ha chiesto alla società di essere ceduto. Solo richieste info agli agenti

La serie B ed è ad un passo per la Fiorentina e servono dei cambiamenti veri per evitarla. I giocatori viola sono scontenti, ma per ora nessuna richiesta di cessione

La situazione in casa Fiorentina è un grande caos. La classifica drammatica mette tutto e tutti pesantemente in discussione. Due giorni fa abbiamo rivelato dei gravi problemi di spogliatoio, il gruppo è tutt'altro che unito e ci sono stati scontri verbali ed anche fisici. Segno di una situazione che ormai ha oltrepassato il limite. Ci sono stati, come detto, alcuni giocatori che hanno chiesto ai propri procuratori di guardarsi intorno e se ci fossero anche altre opportunità. Il motivo è chiaro, in questo momento nessuno può essere contento e sentirsi valorizzato da questa situazione, e dunque l'opzione di andare via è tra quelle che qualcuno ha in mente. Però, giusto dirlo, nessun giocatore ha chiesto alla società la cessione e nessun tesserato ha fatto arrivare ai dirigenti viola la richiesta di essere messo sul mercato a gennaio. Almeno fino a questo momento. Chiaramente ci sono giocatori che verranno ceduti e qualcuno arriverà, ma sono scelte che prenderanno i dirigenti per provare a raddrizzare questa situazione terribile, con la serie B ad un passo.