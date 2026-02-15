Da quando la Fiorentina ha cambiato modulo Kean ha segnato 5 gol in 8 partite. 1 gol ogni 95 minuti

C’è un prima e un dopo Fiorentina-Udinese. Si perchè quella è stata la partita del definitivo cambio modulo, dal vecchio 3-5-2 o 3-4-2-1 alla difesa a 4 ed al 4-3-3 che ha fatto svoltare la stagione della Fiorentina. Come mostrato prima, con il nuovo modulo la media punti è di 1,5 partita, ovvero 15 punti fatti in 10 partite. Ma non solo, anche i giocatori sono rigenerati, l’esempio più lampante è Moise Kean che con il cambio modulo ha segnato 5 gol in 8 partite giocate (non era in campo contro Bologna e Cagliari), per un totale di 5 gol in 475 minuti, ergo 1 gol ogni 95 minuti. Una media gol che è tornata ad essere all’altezza del valore del centravanti viola. Ma il cambiamento non riguarda solo Kean, con il cambio modulo la Fiorentina ha segnato 17 gol in 10 partite (1.7 di media), prima di allora i gol segnati erano stati 12 in 15 ( 0.8 di media).