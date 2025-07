Nessun contatto tra Dodò e la società nell’ultimo mese. Telefonata con Pioli ma nessun passo avanti sul rinnovo

Dodò e la Fiorentina. Un rapporto d’amore nato 3 anni fa ma che potrebbe interrompersi in questa sessione di mercato. Il terzino, seppur molto legato alla piazza, non ha trovato l’accordo con la società per il suo rinnovo di contratto. Dodò si aspettava un altro tipo di trattamento e considerazione data la sua importanza nella squadra mentre la società, dal canto suo, ha offerto il rinnovo in vista della sua naturale scadenza nel 2027 ed è tranquilla di aver agito correttamente. Nelle ultime settimane non c’è stato alcun tipo di contatto tra i dirigenti viola e il calciatore mentre 2 settimane fa c’è stata la telefonata tra Stefano Pioli, nuovo allenatore viola, e Dodò.

Una telefonata positiva quella tra i due ma che non ha nulla a che vedere con la trattativa per il rinnovo. La Fiorentina aspetta offerte da almeno 25 milioni di euro, al momento nessuna offerta è pervenuta al Viola Park mentre ci sono stati tanti sondaggi arrivati al suo procuratore: i club interessati sono Milan, Inter, Juventus e Roma ma per ora siamo fermi alla richiesta di informazioni con l’entourage del calciatore.