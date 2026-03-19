PAGELLE FIORENTINA: PARISI IMPRENDIBILE, DODÓ FA LE BUCHE. NDOUR SI FA PERDONARE

Christensen 6 Sbaglia un’uscita nel primo tempo che per poco non costa carissima. Sul gol non può nulla perchè la palla passa sotto le gambe di Ndour che è la cosa peggiore per ogni portiere. Bravissimo nell’uscita dove l’arbitro assegna un rigore che non c’è, lui è attento nel non sfiorare nemmeno l’avversario

Dodò 6,5 Dopo il gol meraviglioso di Cremona snocciola un’altra grande partita. Sta bene e si vede, brucia gli avversari, quando parte non lo prendono mai. La catena di destra funziona bene ed ogni volta che parte palla al piede crea pericoli

Comuzzo 6 Partita di ordinaria amministrazione, pochi pericoli. Il giovane difensore viola è sempre ben posizionato e attento

Ranieri 6,5 Sempre molto lucido palla al piede, in fase difensiva è attento, bravo nel saper leggere tutte le situazioni. Nel primo tempo chiude benissimo dopo un’uscita sba

Parisi 7 Sta bene, tanto bene. Brillante nella corsa, nelle scelte. Corre, dribbla, salta avversari e crea situazioni di pericolo. Il gol del pareggio è una sua invenzione e nasce da una sua giocata brillantissima

Fagioli 6 Serve bene Kean nel primo tempo con uno dei suoi palloni a tagliare area e difesa avversaria. Gira e amministra bene il pallone

Ndour 6,5 Inizio di partita terribile, poi si fa bere in occasione del gol del Rakow, lento, ha un ritmo lento, compassato. Poi la giocata che porta al gol, tira da fuori, esattamente come aveva fatto all’andata. Un gol troppo importante che lo sblocca, dalla realizzazione in poi gioca più sciolto e fa giocate più giuste

Fabbian 5,5 Lui è un centrocampista che ama inserirsi e attaccare lo spazio, se deve palleggiare e difendere, fa fatica. Nel primo tempo è inguardabile. E infatti si vede di più nel secondo tempo, quando la Fiorentina sceglie di attaccare e provarci, va vicino al gol con un tiro ad inizio ripresa

Harrison 5,5 Che dire, non è facile sbagliare la maggior parte dei palloni di cui va in possesso, lui ci riesce nel primo tempo dove è veramente fuori partita. Nel primo tempo a piede invertito non ci riesce mai, migliora quando passa sulla fascia sinistra, ha molti più spazi ed è molto più sul pezzo, recupera palloni, serve i compagni. Una partita totalmente diversa tra primo e secondo tempo

Fazzini 5,5 Cerca sistematicamente di saltare l’uomo o di mettere palloni nel mezzo, ci riesce poche volte, meglio nel secondo tempo che nel primo dove mette un paio di cross interessanti. Ha poco spazio per incidere, la fase offensiva viola è poca roba

Kean 5,5 Esce e non la prende bene, voleva giocare ancora. La sua partita è poca roba perchè poca roba è la manovra offensiva della Fiorentina, pochi palloni giocabili, ci prova come può

Piccoli 6,5 Decisivo sul gol di Ndour perchè la tocca e la palla va in porta. Vivace, si fa vedere, dialoga con i compagni, fa giocare meglio la squadra

Gosens 6 Porta precisione e freschezza sulla fascia sinistra, attento

Pongracic 6,5 Una menzione di merito per il gol da centrocampo che dà la vittoria alla Fiorentina