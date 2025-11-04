5 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 00:14

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Scontro tra Ranieri e Pioli nello spogliatoio: “Cosi andiamo in B”. La reazione: “Non ti permettere, fuori”

Esclusive

Scontro tra Ranieri e Pioli nello spogliatoio: “Cosi andiamo in B”. La reazione: “Non ti permettere, fuori”

Flavio Ognissanti

5 Novembre · 00:14

Aggiornamento: 5 Novembre 2025 · 00:14

TAG:

FiorentinaPioliRanieri

Condividi:

di

Non è mai scattata la scintilla tra Luca Ranieri e Stefano Pioli, dalle prime dichiarazioni di Cagliari allo scontro il giorno di Fiorentina-Bologna

Non è stato un rapporto idilliaco quello tra Luca Ranieri e Stefano Pioli, sin dal primo momento il feeling tra i due non è scattato. Il tecnico già a Cagliari lo fece fuori alla fine del primo tempo e non dedicò al capitano viola parole troppo al miele: “Le gerarchie le decidono le prestazioni” disse l’allenatore viola alla prima giornata di campionato. Ma lo scontro ci fu nello spogliatoio il giorno di Fiorentina-Bologna, con Ranieri che, viste le gravi difficoltà della squadra, disse al gruppo: “Giocando cosi andiamo in Serie B”, parole che non sono affatto piaciute a Pioli, che ha attaccato Ranieri: “Non ti devi permettere, adesso non giochi più”, da qui è nata l’esclusione del difensore la partita successiva contro l’Inter e se non fosse stato espulso Viti nella gara di San Siro, non sarebbe stato schierato nemmeno contro il Lecce. Insomma, quello tra Stefano Pioli e lo spogliatoio della Fiorentina è stato un rapporto poco idilliaco con il gruppo che non ha mai legato fino in fondo con il tecnico.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio