Scontro tra Ranieri e Pioli nello spogliatoio: “Cosi andiamo in B”. La reazione: “Non ti permettere, fuori”

Non è stato un rapporto idilliaco quello tra Luca Ranieri e Stefano Pioli, sin dal primo momento il feeling tra i due non è scattato. Il tecnico già a Cagliari lo fece fuori alla fine del primo tempo e non dedicò al capitano viola parole troppo al miele: “Le gerarchie le decidono le prestazioni” disse l’allenatore viola alla prima giornata di campionato. Ma lo scontro ci fu nello spogliatoio il giorno di Fiorentina-Bologna, con Ranieri che, viste le gravi difficoltà della squadra, disse al gruppo: “Giocando cosi andiamo in Serie B”, parole che non sono affatto piaciute a Pioli, che ha attaccato Ranieri: “Non ti devi permettere, adesso non giochi più”, da qui è nata l’esclusione del difensore la partita successiva contro l’Inter e se non fosse stato espulso Viti nella gara di San Siro, non sarebbe stato schierato nemmeno contro il Lecce. Insomma, quello tra Stefano Pioli e lo spogliatoio della Fiorentina è stato un rapporto poco idilliaco con il gruppo che non ha mai legato fino in fondo con il tecnico.