Risultati disastrosi, classifica drammatica, zero gioco. Ma la Fiorentina non vuole esonerare Pioli

La Fiorentina è in grandissima difficoltà come non lo era mai stata, in questo momento della stagione, nella sua storia. Ma Pioli non è in discussione

La Fiorentina non gioca a calcio, non fa risultati, non propone gioco nè sembra avere idee e principi di gioco. La classifica vede la squadra viola in pienissima zona retrocessione, penultima in serie A. Non è mai arrivata una vittoria in 2 mesi di campionato ed è l'inizio di stagione peggiore della storia viola. Purtroppo potremmo anche continuare a lungo ma i concetti sono abbastanza chiari e sotto gli occhi di tutti, tranne di quelli che non vogliono vedere nè si rendono conto della situazione che è, sportivamente, drammatica. In questo momento, clamorosamente, Stefano Pioli non è vicino all'esonero nè ci sono valutazioni imminenti in corso al Viola Park sull'allenatore. La società viola non vuole mandarlo via adesso. Chiaramente nulla è definitivo e le prossime partite potranno darci nuove indicazioni a riguardo ma dopo la gara contro il Bologna la situazione in casa viola è questa.