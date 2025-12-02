2 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:42

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Altra nuova maglia per la Fiorentina: sarà arancione. Indossata col Verona, dal prossimo anno Joma

Esclusive

Altra nuova maglia per la Fiorentina: sarà arancione. Indossata col Verona, dal prossimo anno Joma

Flavio Ognissanti

2 Dicembre · 15:42

Aggiornamento: 2 Dicembre 2025 · 15:42

TAG:

ACF Fiorentinamaglia Fiorentinaquinta maglia

Condividi:

di

Novità in casa Fiorentina: il club viola presenterà una quinta maglia che farà il suo debutto nella gara interna contro l'Hellas Verona 

Novità in casa Fiorentina: il club viola presenterà una quinta maglia speciale, che farà il suo debutto nella prossima gara interna contro l’Hellas Verona. Il nuovo kit sarà di colore arancione e double-face. All’interno della maglia, sarà presente anche un tributo speciale dedicato ai tifosi viola. Questa sarà anche l’ultima maglia firmata Kappa, che chiude così la propria collaborazione con la Fiorentina. Dall’anno prossimo, infatti, è già stato trovato l’accordo con Joma, che ha già pronto il design per la prima maglia della prossima stagione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio