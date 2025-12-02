Altra nuova maglia per la Fiorentina: sarà arancione. Indossata col Verona, dal prossimo anno Joma

Novità in casa Fiorentina: il club viola presenterà una quinta maglia speciale, che farà il suo debutto nella prossima gara interna contro l’Hellas Verona. Il nuovo kit sarà di colore arancione e double-face. All’interno della maglia, sarà presente anche un tributo speciale dedicato ai tifosi viola. Questa sarà anche l’ultima maglia firmata Kappa, che chiude così la propria collaborazione con la Fiorentina. Dall’anno prossimo, infatti, è già stato trovato l’accordo con Joma, che ha già pronto il design per la prima maglia della prossima stagione.