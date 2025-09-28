PAGELLE FIORENTINA: NICOLUSSI SPAESATO, KEAN MOLLE, FAZZINI CI PROVA. BENE RANIERI

De Gea 6 Nessuna parata degna di nota, qualche malinteso sulle uscite con i difensori

Pongracic 6 Torna a giocare a destra nella difesa a tre come accadeva con Palladino, gioca una partita attenta, non è sempre perfetto ma spesso è lasciato solo nell’uno contro uno

Pablo Mari 6 Prima gara da titolare per il difensore ex Monza che si piazza al centro della difesa. Inizia molto bene, con diverse chiusure attente, a volte si fa sorprendere dalla fisicità di Nzola ma nel complesso tiene bene la difesa e respinge bene

Ranieri 6 Soffre come tutta la difesa nella prima parte del primo tempo, poi esce alla distanza con diversi ottimi interventi. Nel secondo tempo grazie ad una sua bella scivolata, ruba palla e fa ripartire l’azione offensiva viola

Dodò 5 In fase difensiva è disattento, si fa saltare spesso ed è anche spesso messo male con la posizione, che è ibrida, perchè viene schierato esterno nei quattro di centrocampo. In fase offensiva invece, soprattutto nel primo tempo, è l’unica arma che usa la Fiorentina per provare ad impensierire la difesa pisana

Mandragora 5,5 Lotta tanto, e questo è un qualcosa a suo favore. Bene, per il resto non riesce a incidere mai, a prendersi la squadra sulle spalle, a predominare sugli avversari, e trovare il guizzo nè le giuste giocate

Nicolussi Caviglia 5 Sembra spaesato, non trova mai le distanze giuste, perde tanti palloni. Ma dalla sua ha la scusante che è spesso in inferiorità numerica nel mezzo, non gira nulla intorno a lui

Gosens 5,5 Si vede poco, cerca di essere ordinato. In fase difensiva ha alterne fortune, in fase offensiva si vede poco, ma quando si vede, è preciso, come l’assist nel primo tempo per Nicolussi Caviglia

Fazzini 5,5 Nel primo tempo è uno di quelli che strappa meglio e trova sempre gli spazi per puntare la difesa pisana, purtroppo senza grandi spunti. Nel secondo tempo si vede meno ed è meno preciso

Gudmundsson 5 Ci prova nel primo tempo con qualche giocata ma è troppo molle, la manovra offensiva viola è praticamente nulla ma lui non fa nulla per accenderla

Kean 5 Nel primo tempo le sue giocate sono sempre a campo aperto ma contro tutta la difesa schierata del Pisa, riesce sempre ad andare alla conclusione ma manca di potenza e precisione. Nel secondo tempo si eclissa, non lo servono mai, ad un certo punto non gli resta che lottare. Alla fine ha sui piedi la palla della vittoria ma spara alto

Piccoli 5,5 Entra ma non si vede mai. Anche lui, dalla sua, ha il fatto che la Fiorentina non attacca mai e dunque farsi notare è dannatamente difficile