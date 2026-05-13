Kean si è riscaldato sul campo con il gruppo e poi ha lavorato a parte, sta aumentando i carichi di lavoro

Continua il percorso di recupero di Kean che sta cercando di superare il problema alla tibia

Moise Kean ha giocato ad inizio aprile l’ultima partita con la maglia della Fiorentina, quella contro il Verona il 4 aprile. Da lì il problema alla tibia lo ha tenuto fuori dal campo per cercare di superare una volta per tutte questo problema che ha dovuto gestire quest’anno con infiltrazioni. Nella giornata di oggi il centravanti della Fiorentina ha svolto il riscaldamento con il gruppo e poi si è allenato da solo aumentando i carichi di lavoro e sarà rivalutato giorno per giorno in vista della gara di lunedì contro la Juventus.