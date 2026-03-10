11 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:03

La Fiorentina ha piena fiducia in Vanoli, resterà al suo posto anche in caso di sconfitta a Cremona

Flavio Ognissanti

10 Marzo · 20:06

Aggiornamento: 10 Marzo 2026 · 20:22

La Fiorentina non ha alcun dubbio su Paolo Vanoli, è saldo sulla panchina viola a prescindere da ogni risultato a Cremona

La Fiorentina crede in Paolo Vanoli. Questo è il messaggio che arriva dalla società viola per l’allenatore che sta guidando la squadra nell’inaspettata lotta per non retrocedere. Nessun problema con lo spogliatoio rilevato fino ad ora da Paratici e una media punti, quella da metà dicembre in poi, che non è negativa, anzi, sarebbe da parte sinistra della classifica. La società ritiene che l’unica partita che sia stata sbagliata sia quella di Udine, il resto la Fiorentina è stata quella che doveva essere, con i suoi difetti, ma ha fatto i punti che l’hanno permessa di scalare la classifica dall’ultimo posto a quello che oggi sarebbe la posizione utile per la salvezza finale. Anche in caso di sconfitta a Cremona non arrivano segnali di possibili ribaltoni in panchina, la fiducia al Viola Park per Vanoli è massima. E Certe allusioni, come quella che avrebbe visto Paratici guidare le scelte del mister non sono affatto piaciute…

