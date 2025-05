Dodò ha deciso di lasciare la Fiorentina, ci è rimasto male per il rinnovo. Fissato il prezzo: 25 milioni

Il futuro di Dodò potrebbe essere lontano dalla Fiorentina. Come raccontato in esclusiva nei mesi scorsi, il terzino brasiliano è rimasto molto deluso dai continui rinvii della società viola per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Il calciatore si aspettava la firma ad inizio stagione e poi ad inizio 2025 ma questa non è arrivata e questi ritardi lo hanno fatto riflettere molto sulla sua importanza all’interno del club. In questi mesi si sono fatti vivi con lui i grandi club per dei sondaggi esplorativi, dal Liverpool all’Inter fino al Barcellona con il tecnico Flick che lo ha chiamato direttamente per informarsi della sua situazione. Per questo motivo, anche se Dodò è molto legato all’ambiente viola, ha deciso di lasciare la Fiorentina a fine stagione. Il club viola, presa atto della situazione, ha fissato, in accordo con l’entourage del giocatore, il prezzo per la sua cessione: si tratta di 25 milioni di euro. Chi porterà questa cifra potrà ingaggiare il brasiliano.