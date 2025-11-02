PAGELLE FIORENTINA: NICOLUSSI HORROR, DZEKO SBAGLIA TUTTO, DODÒ ALMENO CI PROVA

De Gea 6 Incolpevole sul gol, non compie interventi rilevanti

Pongracic 5 Sbaglia diversi interventi, è lento, non legge sempre le azioni nel modo corretto

Comuzzo 6 Torna titolare al centro della difesa anche in casa, dopo la prova da terzo di destra contro l’Inter. Il ragazzo classe 2005 è uno dei più positivi della truppa viola. Tiene bene Stulic e mura bene le avanzate leccesi

Ranieri 5,5 Il capitano della Fiorentina è sempre stato l’ultimo a mollare in campo, a volte anche andando a colmare delle lacune tecniche e difensive. Oggi era spento, anche lui spaesato, poco efficace. Si sveglia parzialmente nel finale e cerca di prendere il rigore con molta furbizia

Dodò 6 Il primo tempo è uno dei pochi a creare qualcosa, crossa alcune volte bene e quando viene dentro al campo, crea superiorità numerica e apprensione. Nel secondo tempo sbaglia quando prova di saltare un avversario in maniera discutibile, poi però si fa perdonare con delle buone sgroppate. Ci prova come può ed è l’unico a creare qualcosa

Ndour 4,5 Perde la palla che porta al vantaggio del Lecce, ma non è la cosa peggiore della sua partita. Non incide, non crea, non azzecca passaggi, spaesato, come tutti. Pioli lo toglie dal campo dopo 45 minuti

Nicolussi Caviglia 4,5 Gli sbatte la palla addosso, sembra che abbia la testa da un’altra parte. Dovrebbe essere il faro del gioco viola ma in realtà è colui che porta il buio

Fagioli 4,5 Perde alcuni palloni sanguinosi nel primo tempo, paga anche il fatto di al centro di un gioco inesistente, non sa cosa fare quando ha la palla tra i piedi. La sua classe è letteralmente sabotata dal niente cosmico viola

Fortini 5 Nel primo tempo sbaglia tantissimo, anche cose abbastanza semplici e non si intende con i compagni. Buono spunto quando salta il diretto avversario e lo costringe al fallo da ammonizione. Per il resto, si vede poco, sbaglia tanto

Dzeko 4,5 Chiamato a fare il trequartista della squadra, colui che deve fare l’uomo da raccordo tra attacco e centrocampo, ma non è il suo ruolo. Detto questo, non tiene un pallone, li sbaglia praticamente tutti

Kean 4,5 Viene servito poco e male, sempre palla lunga ed è costretto a lottare contro tutto e tutti. Quindi, vero, questo gioco non lo aiuta per nulla. Ma non sembra convinto di fare quello che fa, e quando è in possesso, non è mai determinante. Non preciso nemmeno sui colpi di testa

Gudmundsson 5,5 Entra ad inizio secondo tempo, in maniera confusionaria, ma almeno prova a fare qualcosa

Mandragora 5,5 Dalla sua parte almeno il merito di aver messo in campo almeno un po di voglia, ma non basta

Sohm 5 Entra per dare qualcosa in più, non dà nulla. Ha sui piedi la palla del pareggio ma da grande posizione nemmeno prende la porta

Piccoli 5,5 Cerca di dar qualcosa, ma non è mai efficace

Fazzini 5,5 Entra quando la partita è indirizzata e non riesce a far nulla per cambiare le cose