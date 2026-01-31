PAGELLE FIORENTINA: SOLOMON GOL, PONGRACIC BUCA, MALE GOSENS, PICCOLI LOTTA E SPRECA

De Gea 6 Attento nel primo tempo in un paio di occasioni insidiose. Sul gol di Gutierrez non vede partire la palla e questo lo penalizza

Dodò 6,5 La giocata a rubare tempo e spazio che porta al gol di Solomon è una perla, supera cosi due avversari e la linea del Napoli e serve un cioccolatino a Piccoli. In fase difensiva è ordinato

Comuzzo 6 Con alterne fortune ma tiene botte agli attaccanti del Napoli, nel primo tempo prima è protagonista prima di un grande recupero e poi rischia anche l’autogol per cercare di liberare. Sempre attento anche se spesso è solo nelle marcature e messo in difficoltà

Pongracic 5,5 Si fa mandare a spesso da Hojlund, come in occasione del primo gol del Napoli dove crea il buco che fa inserire Vergara. Quello che dà fastidio di lui è l’atteggiamento, sembra superficiale ed ogni volta che sbaglia se la prende sempre con qualcun altro e manda sistematicamente a quel paese un compagno di squadra. Al minuto 66 recupera bene su Hojlund e si ripete 1 minuto più tardi murando su Vergara

Gosens 5 Si fa bruciare spesso, dalle sue parti arrivano pericoli. Su Gutierrez non è brillante anche se poi il giocatore del Napoli trova il tiro della domenica che va a infilarsi proprio all’angolino ma il tedesco deve essere più reattivo, spesso in ritardo

Fagioli 5,5 Potrebbe essere molto più veloce e incisivo, a volte si piace troppo, rallenta. Perde un brutto pallone in uscita su Juan Jesus proprio dopo una buona giocata. Non gioca quasi mai di prima, perde sempre il tempo anche se le intenzioni sono sempre positive

Brescianini 5,5 Buone alcune chiusure in fase difensiva soprattutto nel primo tempo, ripiega bene. Accompagna sempre l’azione anche se si vede poco e non è pericoloso. Può dare di più

Fabbian 5 Spesso in ritardo sulle uscite dei giocatori del Napoli, prende un giallo per un’entrata su McTominay, si vede positivamente per due cose: quando fa l’assist di testa per il colpo di testa di Gudmundsson e quando sguscia bene da una doppia marcatura. Non può bastare

Solomon 6,5 Nel primo tempo salta bene diverse volte il diretto avversario senza mai trovare però il guizzo vincente. Nel secondo segna un gol non banale anche se la porta era vuota, è rapido e veloce nel ribadire in rete un pallone su cui si erano precipitati i difensori del Napoli

Gudmundsson 6 Nel primo tempo sfiora il gol con un colpo di testa potente ma poco angolato e costringe Meret ad una grande parata, nel secondo tempo si accentra e si mette molto più al centro del gioco toccando tanti palloni. Vivacizza la manovra ma senza grandi sussulti

Piccoli 5.5 Duella tutta la gara con Buongiorno, con alterna fortuna. Ma tiene bene posizioni e palloni, sfiora il gol nel primo tempo con un meraviglioso colpo di testa ma è solo palo interno. Il gol di Solomon arriva dopo un suo bel movimento anche se sbaglia la conclusione. Nel secondo tempo sfugge bene a due avversari ed entra in area di rigore servendo un buon pallone a Mandragora. In pieno recupero ha la palla per il pareggio

Mandragora 6 Dà vivacità al gioco viola, si muove, si propone. Va 3 volte al tiro ma mai prendendo la porta, il suo ingresso è comunque positivo

Parisi 6 Entra, è fresco, si inserisce bene, tiene in apprensione le marcature del Napoli

Ranieri 6 Entra e si mette a 3 in difesa, cerca di essere attento

Kean 6 Con due palloni toccati in pochi minuti fa capire a tutti quanto può essere pericoloso, ingresso tardivo ma è ancora dentro il recupero dopo l’infortunio alla caviglia