Pioli passa alla difesa a 4, Comuzzo dalla panchina. Coppia Pongracic-Ranieri dal primo minuto

Ranieri e Pongracic dal primo minuto, Dodò e Gosens terzini. Stefano Pioli cambia modulo e assetto difensivo

Stefano Pioli cambia modulo e assetto difensivo in vista della partita della Fiorentina contro il Como. Infatti si passerà dalla difesa a 3 alla difesa a 4 in vista della gara delle ore 18 allo stadio Franchi. Fino a questo momento Pioli aveva optato per la difesa a 3 con Comuzzo, Pongracic e Ranieri ma le ultime partite negative hanno convinto il tecnico viola a cambiare. Infatti nella partita di oggi i titolari saranno Pongracic e Ranieri, con Dodò e Gosens terzini. Va in panchina dunque Pietro Comuzzo, talento classe 2005 rivelazione della scorsa stagione.