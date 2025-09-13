PAGELLE FIORENTINA: PONGRACIC E COMUZZO MALE, DZEKO HORROR. FAZZINI ENTRA BENE

De Gea 6,5 Se il passivo non è più pesante il merito è del portiere spagnolo che compie almeno due parate che evitano il gol. Può nulla sui gol subiti

Comuzzo 4,5 La sua gara parte male, si gira per calciare e prende in pieno Anguissa, causando il rigore. Il resto della sua partita è fatta di buoni interventi e di piccole imprecisioni, ma la difesa non funziona e tutti fanno brutte figure.

Pongracic 4,5 In occasione del secondo gol del Napoli viene letteralmente umiliato da Hojlund che gli ruba il tempo in maniera facile facile. Eppure il croato era messo meglio rispetto al centravanti. La difesa non funziona e lui ha il compito di guidarla

Ranieri 6 Salva la sua partita con il gol della bandiera, segna un gol non banale, segno del fatto che è sempre l’ultimo ad arrendersi. Per il resto tantissimi errori, saltato facilmente in diverse occasioni. Il terzo gol ce l’ha sulla coscienza, si è fatto anticipare da Beukema che è messo meglio di lui

Dodò 6 Nel primo tempo cerca di spingere come può. Incerto su Spinazzola che poi serve l’assist per il gol di Hojlund, nel secondo tempo mette diversi palloni ottimi nel mezzo creando diversi pericoli alla difesa napoletana. Ogni volta che punta il suo diretto avversario lo salta, soprattutto nel secondo tempo

Mandragora 5,5 Parecchio incerto, sempre alla ricerca della posizione migliore, il suo apporto sia in fase difensiva che in fase offensiva potrebbe essere molto meglio

Fagioli 5 Dovrebbe essere il centro del gioco viola ma la manovra non funziona e lui è sempre marcato. Fa fatica a farsi trovare, fa fatica a trovare le giuste giocate ma è tutto il gioco viola che non gira e lui ne paga le conseguenze

Sohm 6 Tra quelli che hanno iniziato la partita dal primo minuto, è certamente uno dei migliori. I suoi strappi palla al piede regalano imprevedibilità al gioco e anche qualche spunto però mai ben sfruttato dai compagni. Non brilla ed anche lui c’è la sensazione che non abbia la giusta posizione in campo, ma quando parte, fa male agli avversari

Gosens 6 Si vede poco in fase offensiva, non è nemmeno troppo prezioso in fase difensiva. Intendiamoci, non gioca male e non sbaglia molto, tutt’altro. Ma si vede poco. Nel finale va vicino al gol con un colpo di testa

Dzeko 4,5 Gioca solo un tempo, di certo se la squadra non gira non è colpa sua ma lui si vede poco e male. Lento, impacciato. Esce dopo soli 45 minuti

Kean 5 Paga il non gioco della squadra, non viene quasi mai servito. Prova ogni tanto l’iniziativa personale ma si trova un muro davanti

Piccoli 5,5 Il suo ingresso regala freschezza a riferimento alla manovra offensiva. Ha sui piedi la palla del 2-3 ma spreca malamente

Nicolussi Caviglia 6 Uno spezzone in campo ma fa qualche giocata di prima e con grande precisione che lasciano ben sperare

Fazzini 6,5 Il suo ingresso in campo fa aumentare qualità e pericolosità. Ottimi gli scambi con i compagni di reparto, sfiora il gol del 2-3 e costringe Savic ad una grande parata