Dodò non ha aperto alla Juventus, nessun contatto tra le parti e nessuna richiesta fatta alla Fiorentina

Dodò non sta spingendo per la Juventus ed è concentrato sulla Fiorentina in attesa di sviluppi sul suo futuro

La questione Dodò tiene banco in casa viola. Il terzino destro brasiliano non ha trovato l'accordo con la società per il rinnovo di contratto e le posizioni non si sono più avvicinate nè riaggiornate, l'ultimo contatto tra Pradè e il procuratore risale al 2 maggio, da quel giorno non c'è stato più nessun tipo di dialogo. Dodò sperava in un trattamento diverso, da giocatore importante, mentre i dirigenti viola hanno proposto un rinnovo con un contratto molto simile all'attuale e per il momento non sono in programma nuove offerte da parte della Fiorentina. Da qui nasce la grande freddezza tra le parti in causa. Tanti grandi club hanno chiesto informazioni all'entourage del calciatore ma nessuno ha ancora avanzato nessuna proposta ufficiale alla Fiorentina che chiede tra i 25 ed i 30 milioni per la sua cessione.

Nelle ultime ore è circolata la notizia di fortissimo interesse della Juventus per Dodò con il calciatore che starebbe addirittura spingendo per questa cessione ma in realtà non c'è stato nessun contatto diretto tra le parti e il terzino non c'è nessuna richiesta di cessione in bianconero nè ci sono stati contatti tra i dirigenti delle due società. Il futuro di Dodò è in mano alla Fiorentina, il giocatore è carico per la nuova stagione, ha già parlato con il nuovo tecnico viola Stefano Pioli, è tranquillo, si sente un giocatore della Fiorentina a tutti gli effetti ed è, anche lui, in attesa di nuovi sviluppi. Non è da escludere una permanenza a Firenze anche senza rinnovo.