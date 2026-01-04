PAGELLE FIORENTINA: FAGIOLI PERFETTO, COMUZZO GIGANTE, KEAN GOL, SOLOMON QUASI ASSIST

De Gea 6 Non compie parate, ordinaria amministrazione per lui fino al minuto 83 quando prima sbaglia perchè non esce, poi si fa perdonare con un buon intervento

Dodò 6 Spinge tanto, in fase difensiva difende bene e rischia poco, mette diversi palloni nel mezzo ma mai facendo cross precisi, anche perchè in area movimenti e peso offensivo è veramente poca cosa. Buono l’assist per Piccoli al minuto 78. La catena di destra funziona

Comuzzo 6,5 Altra gara di altissimo livello per il classe 2005 viola, non sbaglia nessun tocco e nessuna marcatura, anche quelle preventive. Pietro è tornato sui livelli dello scorso anno

Pongracic 6,5 Gioca con personalità ed anche se non sempre è perfetto ma è efficace in copertura e quando ne ha la possibilità avanza anche palla al piede. Commette degli errori di precisione talvolta ma è sempre sul pezzo

Ranieri 5 Gioca da terzino sinistro in una gara di soli pensieri offensivi per il dominio viola mostrato, buono un recupero palla fatto nel primo tempo, poi commette alcune enormi ingenuità come quella all’inizio del secondo tempo che per poco non regala il vantaggio alla Cremonese

Fagioli 7 Gioca probabilmente la miglior partita da quando veste la maglia della Fiorentina, il primo errore lo compie al minuto 70 su un lancio verso Gud, per il resto gioca una gara di enorme qualità tecnica, fatta di coraggio, passaggi precisi, intuizioni

Ndour 5,5 Sbaglia tanto a livello tecnico, meglio invece per quanto riguarda i movimenti senza palla che funzionano nei meccanismi di squadra. Si perde a volte da solo, perdendo tempi di gioco e spazi

Mandragora 6 Cerca di determinare, si propone, cerca di velocizzare il gioco ogni qual volta ne ha la possibilità ma non trova varci e spazi

Parisi 6 Bravo perchè è molto intraprendente, ma anche lui è poco incisivo e gli manca la giocata vincente, anche se va detto, non è quello il suo mestiere

Gudmundsson 5,5 Gli manca la cattiveria negli ultimi 20 metri, nella finalizzazione. Perchè l’islandese è presente nel gioco, si fa dare palla sempre, sbaglia pochissimo ma gli manca il guizzo

Piccoli 5,5 Riceve tanti palloni, anche in piena area piccola, ma lui è sempre in ritardo. Si guadagna un rigore ma il var incredibilmente annulla, discreto il lavoro di sponde con la squadra

Solomon 6,5 Cerca di farsi vedere, è rapido e mette in mezzo la palla decisiva

Gosens 6 Torna in campo al Franchi dopo diversi mesi, cerca di dare una mano come può

Kean 7 Entra in tempo per segnare un gol pesantissimo, decisivo