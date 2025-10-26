PAGELLE FIORENTINA: DA DODÒ NASCONO I 2 RIGORI. KEAN E GUD PRECISI, MALE GOSENS E NICOLUSSI

De Gea 6 La prima vera parata la fa al primo tempo su Miranda che ci prova da lontano. Sul resto ordinaria amministrazione, può poco sui gol

Pongracic 5,5 La difesa balla, ogni volta che il Bologna avanza gli attaccanti avversari fanno letteralmente quello che vogliono, tiene male le distanze, spaesato

Pablo Mari 4,5 Fa l’assist per il gol di Castro, una disattenzione enorme che costa un gol alla Fiorentina. Castro lo manda in confusione in maniera ripetuta e costante. Non tiene nessuno

Ranieri 6 Ultimo a mollare, non senza errori ma cerca di gettare il cuore oltre l’ostacolo, nel momento più difficile cerca di prendere in mano la squadra come può.

Dodò 6,5 Salva la sua partita non soddisfacente con la doppia azione che porta al rigore per la Fiorentina, punta il difensore, crossa ed arriva il tocco di mano. Difende male, attacca poco e i suoi cross non sono pericolosi ma comunque è l’unica arma che la Fiorentina conosce sulle fasce laterali. Anche il secondo rigore della Fiorentina, nasce da una sua giocata. Sbaglia all’ultimo secondo una grande palla gol, ci arriva lungo

Mandragora 5 Anche lui gioca una partita negativa: sbaglia posizione, letture, passaggi. Viene messo costantemente in mezzo dai centrocampisti rossoblù

Nicolussi Caviglia 4 Partita orrenda dell’ex Juventus, sbaglia una quantità illimitata di passaggi, il secondo gol del Bologna, lo vede tra i colpevoli perchè si perde completamente Cambiaghi, autore del gol. Completamente fuori fase

Fagioli 5,5 Non brilla, ma è uno dei pochi che quando è in possesso di palla, gioca di prima e dimostra di poter mettere in campo qualità. Chiaramente, l’improvvisazione della manovra offensiva non lo aiuta, per niente.

Gosens 4,5 Sbaglia tutto o quasi, diversi passaggi mal calibrati, non difende, non attacca mai. Viene tolto dal campo dopo il secondo gol del Bologna. Probabilmente la peggior partita da quando veste la maglia della Fiorentina

Gudmundsson 6,5 Segna su rigore, e di questi tempi non è poco. Rispetto alle altre partite casalinghe si vede un giocatore molto più propositivo e voglioso, che cerca di arrivare prima dell’avversario sul pallone. Poi, certo, la manovra offensiva inesistente non lo aiuta

Kean 6,5 Si vede poco, lotta tanto, ma senza gioco non ha palloni giocabili quindi non gli resta che fare a sportellate costantemente ma senza un nulla di fatto. Tira il rigore pesantissimo che porta al pareggio

Dzeko 6 Entra in campo per aumentare il peso offensivo, aiuta mischie in area

Fortini 6,5 Lotta come un leone, diversi recuperi. Voglia e corsa

Ndour 5,5 Commette diversi errori, non è preciso anche se con la sua fisicità può mettere in difficoltà gli avversari

Sabiri 5,5 Il suo ingresso sorprende tutti, tenta qualche giocata