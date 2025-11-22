PAGELLE FIORENTINA: GIOIA MANDRAGORA, PONGRACIC PERFETTO. FAGIOLI, ORA ALTRA COSA

De Gea 6 Sul gol di Kostic non è impeccabile, la palla gli rimbalza davanti e probabilmente non la vede partire ma non è esente da colpe e poteva fare di più. Salva alla grande su McKennie al minuto 79, grande parata dopo un colpo di testa da pochi passi

Pongracic 7 Gioca per coprire i movimenti offensivi avversari perchè il riferimento bianconero, Dusan Vlahovic, è cosa di Pablo Mari. Tiene bene la posizione e non si fa sorprendere. Quando è in possesso di palla non rischia la giocata, va sempre sul sicuro, il pubblico non sempre apprezza ma preferisce la giocata sicura. Difende con sicurezza

Pablo Mari 5 In costante difficoltà con Vlahovic che spesso lo salta come quando il serbo si è involato tutto solo davanti a De Gea, rischia tanto sul rigore (poi revocato). La sua gara, fatta di lunghi duelli con Vlahovic, non lo vede spesso vincitore, tutt’altro. Non è preciso

Ranieri 6,5 Ottima la gara del capitano viola che è molto ordinato, sempre ben messo in campo e bravo nelle coperture, anche quelle preventive. Sempre lucido

Dodò 5,5 Cerca di essere ordinato in entrambe le fasi, in difesa copre con attenzione, in fase offensiva potrebbe pungere di più. Esce dopo 45 minuti per un problema muscolare accusato nel corso del primo tempo

Sohm 5,5 Avrebbe tutti gli spazi per ripartire bene in velocità ma sbaglia spesso tempo e tocchi, pasticcia tanto.

Fagioli 6,5 Gioca regista, la posizione in cui Pioli lo aveva bocciato. La sua prestazione è in crescendo, inizia con timidezza, cercando la giocata semplice senza rischiare mai. Ha bisogno di prendere sicurezza. Lo fa con il passare dei minuti ed è sempre più padrone della sua posizione, acquisisce personalità ed è utile anche in fase di copertura

Mandragora 7 Il gol che segna è uno dei suoi, un grande tiro da fuori area che dimostra, ancora una volta, tutte le qualità del suo sinistro. Lotta come pochi altri, con alterne fortune ma spesso lo fa in inferiorità numerica

Parisi 6 Inizia male la sua gara con tantissimi errori ma con il passare dei minuti cresce tanto e mette in difficoltà i suoi diretti avversari con la sua rapidità. Ha sui piedi due volte la palla per un pericoloso tiro in porta da ottima posizione ma spreca. Comunque la sua intraprendenza lo fa ben figurare

Piccoli 5 Brutta partita del centravanti che aveva fatto molto bene nella gara di Cagliari. Lui è un tipo di calciatore che non deve essere servito in profondità perchè ha altre caratteristiche, preferisce la palla sulla posizione. Gioca una gara costantemente fuori dall’area e va in grande difficoltà

Kean 6 L’appoggia per il tiro di Mandragora è il suo. Gioca una gara di grande sacrificio, nel primo tempo prende una clamorosa traversa dopo una bella azione personale. Lotta tanto, spesso solo contro tutta la difesa. Ci mettte tutto se stesso, servito sempre con palla lunga

Fortini 6 Entra a inizio secondo tempo, inizialmente gioca a destra, poi si sposta a sinistra. Vivace in fase offensiva, tiene poco Conceicao in fase difensiva

Gudmundsson 5,5 Entra in un momento difficile della gara con la squadra viola più preoccupata a difendere che ad attaccare, gli unici palloni sono lanciati lunghi per Kean e cosi può farsi vedere poco

Kouadio 6 Si piazza sulla fascia destra ed è autore di buone giocate in entrambe le fasi