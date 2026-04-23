Grosso alla Fiorentina? Nulla è stato deciso ma è un fedelissimo di Paratici, lo ha lanciato lui alla Juventus

Fabio Grosso potrebbe essere il nuovo allenatore della Fiorentina, contatti da settimane. Ma ancora nessuna decisione definitiva

Fabio Grosso è uno dei nomi che circolano per il ruolo di prossimo allenatore della Fiorentina. L'attuale allenatore del Sassuolo, 49 anni, ha avuto fino ad ora una carriera di alti e bassi tra esoneri (Verona, Brescia, Sion e Lione) e grandi annate, soprattutto in serie B dove ha portato alla promozione il Frosinone e il Sassuolo. Il campione del mondo è un fedelissimo di Paratici che lo ha lanciato da allenatore delle giovanili della Juventus nel 2012, si può dire che Grosso è un uomo di Paratici a tutti gli effetti ed è un suo uomo. Ci sono stati dei contatti positivi tra le parti, resta solo da capire quale sarà la decisione finale.

Oggi quello di Grosso è un nome reale per la Fiorentina 2026/2027 ma il neo dirigente viola si sta guardando tanto intorno e sta sondando tante piste possibili. Paratici si è informato su tanti top e lo continuerà a fare, per poi prendere la decisione finale nelle prossime settimane ma nulla è stato ancora deciso e nulla è scontato. All'interno della società viola c'è chi spinge anche per la permanenza di Vanoli ma questa possibilità ha, per il momento, solo remote chance. Insomma, finalmente finita la stagione viola con la salvezza acquisita, adesso è il momento di riflettere e pensare e programmare il futuro della Fiorentina.