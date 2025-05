PAGELLE FIORENTINA: PARISI QUASI PERFETTO, KEAN GRANDE BOMBER, MALE PONGRACIC

De Gea 6 Una parata importante nel primo tempo, poi ordinaria amministrazione. Sul gol di Dallinga forse è disturbato dalla presenza di Ndoye

Comuzzo 6 Il classe 2005 rimane in campo 39 minuti prima di essere sostituito per un problema muscolare. Gara ordinata e tiene bene la distanze, spesso viene puntato ma non demorde

Pablo Mari 5,5 Se la cava in qualche modo con Castro, marca male Dallinga che segna il gol del Bologna. Per il resto gara blanda

Ranieri 6 Partita meno infuocata del solito, non è sul pezzo come siamo abituati, quasi si arrende nel finale dove lo si nota solamente per le proteste verso l’arbitro

Parisi 7 Mezzo voto in meno perchè si perde Orsolini nel secondo gol del Bologna. Per il resto gioca una partita di altissimo livello, prima il gol, poi la giocata che porta al gol di Richardson. In entrambe le occasioni la sua caparbietà e la determinazione fanno la differenza

Dodò 6 Gioca quasi da esterno offensivo, viene chiamato poco in causa ma quando l’azione è dalle sue parti è una spina nel fianco per la difesa rossoblù

Mandragora 6,5 La palla che dà di testa a Kean per il terzo gol è un mix di precisione e velocità. La sua partita è fatta di lotta, duelli e tanta corsa

Fagioli 5 Sbaglia tantissimo, si ha l’impressione che giri a vuoto, tanti appoggi anche semplici sono errati, non si capisce spesso con Mandragora e scappa anche qualche parola di troppo tra i due

Richardson 7 Il gol segnato è prezioso, si trova al posto giusto nel momento giusto. Corre in tutti i reparti e non si risparmia, bravo nel gestione della sfera

Gosens 5,5 Schierato esterno alto a sinistra e sembra non trovarsi mai davvero a suo agio in questa posizione. Corre tanto ma a vuoto, non è mai pericoloso anche se non si sottrae mai alla lotta e all’impegno

Kean 7 Segna il gol vittoria dopo una grande giocata, poco prima aveva sbagliato un gol non da lui davanti a Skorupski, poi si fa perdonare. Lotta sempre da solo contro tutta la difesa bolognese, trionfando nella maggior parte delle volte

Pongracic 5 Entra prima al posto di Comuzzo, poi esce sul finale. Marca male, si fa bere completamente da Ndoye sul secondo gol del Bologna