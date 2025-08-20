Piccoli alla Fiorentina non mette in pericolo il futuro di Kean a Firenze: resterà e rinnoverà

La Fiorentina prende Piccoli perchè vende Kean al Napoli? No, il centravanti viola resterà a Firenze. Per il rinnovo...

La Fiorentina veste di viola Roberto Piccoli, il centravanti classe 2001 del Cagliari viene acquistato per 29 milioni di euro, bonus compresi, un'operazione da grande squadra per modalità e costi. Con questo acquisto la società gigliata fa un investimento vero che dimostra programmazione e visione nel lungo periodo per l'attacco. In tanti si sono interrogati sul futuro di Kean. Non è da tutti giorni vedere un colpo da 30 milioni in casa viola, questo ha messo dubbi sul permanenza di Kean con il Napoli alla ricerca di un nuovo attaccante dopo l'infortunio di Lukaku. Questo scenario ha destato preoccupazioni e ansie in qualche tifoso.

Ma niente paura, Kean non si muove. Anzi, questo acquisto, con Piccoli che fa sempre della scuderia di Alessandro Lucci (come Dzeko), avvicina ancora di più Moise ai colori viola. I rapporti con il suo procuratore sono una carta validissima per i discorsi legati al rinnovo di contratto che ci sarà, i dialoghi non si sono mai fermati anche se non c'è mai stata la fretta di chiudere. Una volta chiuso il mercato estivo si penserà anche a mettere nero su bianco un ritocco dell'ingaggio che va solo perfezionato e formalizzato ma il futuro del capocannoniere viola in riva all'Arno non è in pericolo.