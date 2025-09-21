PAGELLE FIORENTINA: PERLA MANDRAGORA, PICCOLI NON TIRA MAI. KEAN UN FANTASMA

De Gea 6 Fino al minuto 52 nessuna parata troppo difficile e impegnativa. Appunto, fino al minuto 52 dove vola e compie un bellissimo salvataggio su un tiro da fuori area. Sul gol subito può nulla, sul secondo si fa sorprendere anche se il tiro è parecchio potente e da distanza ravvicinata

Dodò 5,5 La Fiorentina attacca poco, quando lo fa, la catena di destra funziona anche se non crea pericoli. In fase difensiva soffre le avanzate soprattutto nel secondo tempo, dove la fascia destra viene attaccata da più uomini del Como e si ritrova spesso in inferiorità numerica

Pongracic 5,5 Difende bene, prende un giallo inventato dal direttore di gara che non si dimostra all’altezza della partita. Giocando a quattro in difesa funziona molto meglio e si vede, si trova a suo agio, preciso tecnicamente, bravo a giocare sul riferimento. Si fa bere in occasione del secondo gol del Como

Ranieri 5 Non è sempre preciso, quando è in ritardo il Como va a nozze e purtroppo capita spesso. Il cartellino giallo ne è l’emblema perchè è in ritardo ed è costretto a far fallo. Non è nemmeno messo bene con la postura del corpo. Tante sceneggiate fine a se stesse. In difficoltà. Se ne accorge anche Pioli e lo sostituisce

Gosens 5,5 Nella valutazione pesa il fatto che segna il calciatore del Como che avrebbe dovuto marcare lui, di certo Ranieri non lo aiuta in questa circostanza, ma Kempf gli salta sopra. Per il resto gioca una partita di equilibrio

Lamptey 6 La sua partita è durato poco meno di 20 minuti, il terzino ghanese, schierato esterno destro è dovuto uscire per infortunio. Peccato, non è stato di certo un inizio fortunato. Nei 20 minuti giocati in campo ha fatto fatica a trovare posizione e piglio giusto, ma la sufficienza è un voto di incoraggiamento per il suo esordio da titolare con la maglia della Fiorentina

Nicolussi 6 Partita di grande impegno per l’ex Venezia, alterna buone cose e ottime giocate a momenti di confusione che in realtà non dipendono da lui perchè la squadra gira male e non si muove, appunto, da squadra. Utile anche in fase di interdizione

Mandragora 6,5 Trova la perla su ribattuta dopo una sua punizione, è brillante, si propone e gioca bene la palla. Bravo anche nel servire spesso Piccoli e Kean, che però non sfruttano spazi ed occasioni. Cala nel secondo tempo e Pioli lo sostituisce

Fazzini 5,5 Dopo i suoi spezzoni di gara sempre molto positivi, oggi inizia dal primo minuto e gioca esterno largo a sinistra. Non proprio il suo ruolo e si vede. Fatica a trovare la giusta posizione per far male ma comunque se la cava e cerca di gestire al meglio il possesso ma dalla sua classe e tecnica ci si aspetta molto di più

Piccoli 5,5 Nel primo tempo è lanciato a rete da Mandragora in maniera splendida, sarebbe potuto andare diritto verso la porta per concludere a rete ma inspiegabilmente rallenta e si allarga, anche se non era marcato e aveva una prateria davanti a lui, solo per servire Kean. Ma lo fa anche male. Pochi minuti, in una situazione analoga, si ripete. Roberto, perchè non tiri? Eppure gioca una buona partita di movimento e riferimento, dialoga bene con i compagni e sfrutta bene la sua sua potenza fisica. Peccato per le conclusioni mancate.

Kean 5 Non si vede mai, non è mai pericoloso. Vero che si sbatte e si muove anche tanto, ma viene servito praticamente mai. Gara difficilissima la sua

Fortini 6,5 Gioca la sua prima vera partita nella Fiorentina dato che entra in campo al 20esimo del primo tempo. Si posiziona largo a destra nei 4 centrocampisti, dunque svincolato da troppi compiti difensivi. La sua partita è positiva, certo, commette qualche errore, ma si tratta di un classe 2006 che gioca per la prima volta e dunque qualche errore di imprecisione è da mettere in preventivo. Comunque è coraggioso, si propone bene, salta anche il diretto avversario diverse volte

Sohm 5,5 Indubbiamente poteva entrare meglio, ma gioca fuori ruolo dato che si va a posizionare esterno sinistro d’attacco. Quando parte palla al piede in progressione non è mai banale ma è troppo poco

Fagioli 5,5 Non è decisamente colpa sua perchè entra quando la squadra non riesce più a superare la metà, si limita al compitino ma non basta

Dzeko 5,5 Pochi palloni giocabili, gestiti come meglio poteva, ma senza una manovra degna intorno