Caso Mandragora: non si allena per una botta ma il rinnovo è lontano. Cessione possibile

Rolando Mandragora vive giorni di attesa, sia in campo che fuori con una questione rinnovo che è tutt’altro che è vicina alla definizione. Il centrocampista della Fiorentina non si sta allenando per una botta subito nel corso della preparazione e sta svolgendo un lavoro personalizzato con lo staff di Pioli che conta di rimetterlo in forma il prima possibile. Fuori dal campo però si fa un gran parlare della questione rinnovo con una differenza che ad oggi sembra difficile ricucire. Le parti sono parecchio distanti.

Il calciatore, attraverso il suo entourage, chiede 2 milioni a stagione, dunque un aumento di 500 mila euro netti a stagione rispetto al contratto attuale. Una cifra che, almeno fino a questo momento, la società sembra non voler arrivare. La situazione dunque è in stallo, con un contratto che scade fra 11 mesi. La cessione è dunque una possibilità concreta con la società viola che in quel caso tornerebbe sul mercato per prendere un altro centrocampista, spendendo i soldi che porterebbe lo stesso Mandragora con una cessione. Insomma, una questione, quella del numero 8 viola, che è tutt’altro che chiusa, sia in un senso che nell’altro. Sono giorni di attesa.