A fine campionato il faccia a faccia tra Commisso e Pradè. Palladino in forte discussione. Le ultime

Ultima settimana di campionato per la Fiorentina che salvo clamorosi colpi di scena vedrà la squadra viola, per la prima volta dopo 3 anni, non qualificarsi per le competizioni europee. A fine stagione ci sarà il summit tra Pradè e Commisso per decidere il futuro e analizzare al meglio tutte le situazioni. Non aver raggiunto nessuno dei 3 obiettivi stagionali mette inevitabilmente tutti in discussione. Forti riflessioni anche sul nome di Raffaele Palladino che non ha convinto i dirigenti, l’allenatore ex Monza ha fallito tutti gli obiettivi stagionali ed è fortemente criticato dai tifosi che hanno chiesto l’esonero del tecnico in maniera chiara ed evidente anche nel corso della partita tra Fiorentina e Bologna. L’ultima parola spetterà naturalmente al patron viola Commisso.

Anche il direttore sportivo Daniele Pradè è entrato nel mirino delle critiche dei tifosi viola. Non ci sono possibilità che il dirigente venga allontanato dal patron italo americano, a meno che non sia lo stesso ds a fare un passo indietro perchè ritiene chiuso il proprio ciclo a Firenze. I tifosi sognano un grande nome per la panchina e sperano in Maurizio Sarri che però in questo momento sembra essere più nei radar del Milan.