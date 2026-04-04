PAGELLE FIORENTINA: DE GEA PARA TUTTO, FAGIOLI PRECISO. MALE FABBIAN E KEAN

De Gea 7,5 Se la Fiorentina non finisce il primo tempo sotto di almeno 1 gol il merito è solo del portiere spagnolo. Para tutto quello che c’è da parare, unico errore è ad inizio partita dove è incerto in un’uscita, poi non sbaglia più nulla e salva tutto. Bravo anche nelle uscite questa volta

Comuzzo 6,5 Schierato in un ruolo non suo, gioca una partita attenta, determinata, bravo a leggere ogni situazione di pericolo. In difficoltà nel primo tempo su qualche lettura su Belghali, ma nel complesso gioca una buonissima partita dove chiude diversi spazi

Pongracic 6 Per poco non rischia di combinare una frittata nel primo tempo dove sbaglia un controllo e regala palla agli avversari. Per il resto è in grande difficoltà perchè la squadra imbarca da tutte le parti e lui cerca di mettere pezze su pezze

Ranieri 6,5 Discorso molto simile a quello di Pongracic, il Verona arriva da tutte le parti e lui fa quello che può e lo fa bene. Cerca di essere attento, legge le situazioni per come può, individualmente non sfigura e gioca una buona partita. Determinato

Gosens 5,5 In apnea fisica, in fase offensiva si vede solo per un buon cross nel primo tempo. Per il resto è in difficoltà evidente, cerca di non essere sopraffatto

Fagioli 6,5 Predica nel deserto o almeno cerca di farlo. Nel primo tempo è molto più preciso tecnicamente mentre nel secondo sbaglia diversi tocchi. Per colpa di un suo controllo sbagliato getta alle ortiche un buon contropiede viola, poi si fa perdonare alla grande con un grande gol preciso e potente

Ndour 5 Dopo alcune ottime prestazioni torna ad essere il giocatore lento e impacciato di qualche settimana fa, non trova mai lo spazio per essere pericoloso e non è mai incisivo. Si vede poco e male

Fabbian 4,5 Ha sbagliato praticamente tutto quello che poteva sbagliare, sempre fuori posizione, un pesce fuor d’acqua, spaesato. Non è un giocatore di palleggio ma di inserimento, e con questo modo di giocare della Fiorentina, è fuori contesto

Harrison 6 L’assist per Fagioli è suo e salva una una prestazione terribile. Sbaglia tanto e si vede pochissimo, aiuta qual che può in fase difensiva

Gudmundsson 5 Nel primo tempo è l’unico giocatore offensivo viola che si muove per prendere palla e cercar di far qualcosa, ma non riesce a incidere, intorno a lui la squadra male. Nel secondo tempo cala, perde verve ma da lui parte l’azione del gol di Fagioli. Poi viene espulso per la lite con Suslov

Kean 4,5 Esce zoppicante dal campo, ha dato tutto ma non può bastare. Il centravanti della Fiorentina ha sbagliato praticamente tutti i palloni che gli sono stati dati. Un disastro. Non utile nemmeno nel gioco di fisico per far salire la squadra

Piccoli 5,5 Entra ma non si vede praticamente mai

Fazzini 6 Entra e si piazza largo a sinistra, pericoloso in un paio di occasioni e grazie ad un sua giocata in velocità costringe al giallo Belghali che non lo riesce a tenere