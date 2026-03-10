Rakow, Pienko avvisa: “Lo Jagiellonia ha dimostrato che la Fiorentina è battibile. Vogliamo vincere”

In vista della sfida di giovedì contro la Fiorentina, in casa Raków arrivano parole di fiducia. A parlare è stato Pienko, giocatore classe 2004, intervistato dal portale polacco Weszło.

Il giocatore ha spiegato che la squadra non ha ancora preparato nel dettaglio la partita, ma ha già un’idea del valore dei viola.

“Sappiamo che la Fiorentina gioca in Serie A e che Firenze è una città splendida – ha detto – ma finora non ci siamo soffermati troppo su di loro. Ho comunque visto le due gare contro lo Jagiellonia e credo che abbiano dimostrato di poter essere messi in difficoltà”.

Pienko ha poi sottolineato uno degli aspetti più pericolosi della squadra viola: “Sono molto efficaci sulle palle inattive, quindi dovremo stare attenti a non concedere troppi falli nei pressi della nostra area”.

Infine il giocatore del Rakow ha ribadito l’ambizione della sua squadra: “Andremo a giocarcela con l’obiettivo di vincere. Arriviamo con entusiasmo dopo il successo per 2-0 in campionato e con la convinzione di poter dire la nostra”.