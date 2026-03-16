Dalla Polonia: “Molte assenze in casa Rakow per la partita contro la Fiorentina. In dubbio il titolare Pienko”

Nella giornata di ieri, dopo la sconfitta in campionato, il Rakow ha rilasciato un report medico dove evidenzia alcune assenze per la partita di giovedì contro la Fiorentina di giocatori importanti per la squadra Polacca: “A seguito delle due gare disputate in coppa e in campionato i giocatori Pienko e Tudor hanno riportato degli infortuni muscolari.” Per Pienko, come riportato dalla Polonia, sarà difficile un recupero per il ritorno di Conference, mentre si punta a recuperare Tudor. Invece i giocatori Kochergin ed Otieno non saranno a disposizione per giovedì.