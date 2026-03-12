Vanoli: “Firenze si merita molto di più ma questo è il nostro destino, stasera squadra in ritiro”

Intervistato all’interno del postpartita di Sky Sport, Paolo Vanoli ha parlato al termine di Fiorentina-Rakow.

Ecco le parole dell’allenatore della Fiorentina dopo la vittoria per 2-1 maturata grazie al rigore nel recupero di Gudmundsson.

“Tutte le vittorie sono il miglior modo per preparare la prossima partita. I ragazzi sono stati bravi perché sono riusciti a restare sul pezzo perché ci teniamo a questa competizione. Abbiamo fatto un primo tempo più ordinato, dovevamo essere più incisivi. Purtroppo quest’anno ogni minimo errore lo paghiamo caro ma la reazione è stata buona e abbiamo portato a casa un minimo vantaggio. Adesso andiamo in ritiro tutti insieme perchè dobbiamo preparare una partita importante”

Sul ritiro:

“Bisogna scegliere i tempi per il ritiro, io preferisco andare dopo la partita della sera e lo faccio sempre nelle partite importanti. Stare insieme e recuperare credo sia importante, come tutte le cose stare insieme dopo una vittoria fa morale e magari facciamo i complimenti anche a Braschi che ha esordito”

Su Braschi:

“Sono un po’ sentimentale, quando vedo queste cose quà mi piacciono. Adesso deve essere bravo perché iniziano le difficoltà per lui, quando scenderà in primavera avrà gli occhi addosso. Come tutti i ragazzi che ho fatto esordire è perché se l’è meritato”

Sulla vittoria di oggi:

“Quando le stagioni nascono storte, tenerle a falla non è facile. Firenze si merita molto di più ma quest’anno questo è il nostro destino. Stiamo lottando per portare fuori la Fiorentina da questa situazione e le competizioni internazionali mi piacciono. Stiamo crescendo ma non abbiamo fatto niente, nei bassi ci siamo sempre tirati fuori col lavoro e il sacrificio e questa è la cosa più importante”