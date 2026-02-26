Corriere dello Sport: “Formazione simile all’andata. Dodò e Comuzzo dal 1′. Altra chance per Fazzini e Lezzerini”

Il Franchi si prepara per una nuova serata europea. La Fiorentina vuole chiudere la pratica con lo Jagiellonia e passare definitivamente agli ottavi, dove nel caso il 12 e il 19 marzo incontrerà una squadra tra Strasburgo e Rakow. Oggi lo stadio ospiterà circa 8mila tifosi. I viola scenderanno in campo con una formazione molto simile a quella dell’andata, eccezion fatta per Dodo al posto di Fortini (il brasiliano sarà squalificato a Udine) e Comuzzo al posto di Ranieri. Per il resto, altra occasione per Lezzerini, Fazzini e Piccoli. Fagioli sarà regolarmente in panchina nonostante ieri abbia saltato l’allenamento di rifinitura per motivi familiari. Firenze vuole centrare la sua quarta qualificazione di fila alla fase a eliminazione diretta della Conference. Lo riporta il Corriere dello Sport.