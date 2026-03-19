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Comuzzo: “Stagione travagliata ma ora siamo più sereni. Abbiamo voglia di vincere la Conference”

Firenze, Stadio Franchi, 11.01.2026, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Comuzzo: “Stagione travagliata ma ora siamo più sereni. Abbiamo voglia di vincere la Conference”

Redazione

19 Marzo · 21:13

Aggiornamento: 19 Marzo 2026 · 21:13

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Le parole di Comuzzo al termine del match tra Rakow-Fiorentina con la qualificazione dei viola ai quarti di finale di Conference League

Le parole di Pietro Comuzzo al termine del match tra Rakow-Fiorentina con la rimonta dei viola che vale la qualificazione ai quarti di finale di Conference League.
Ecco le parole del difensore della Fiorentina nel post-partita di Sky:

“E’ stata una stagione travagliata fin dall’inizio, stiamo cercando di rimetterla in piedi. Sicuramente la Conference è una parte importante e cerchiamo di dare il massimo e cerchiamo di portarla più avanti possibile con l’obbiettivo di andare fino in fondo. Questa è la nostra squadra, cerchiamo di lavorare giorno dopo giorno”

Sulle sue aspettative personali:
Mi aspetto di migliorare ogni giorno di più. Ogni giorno arrivo al campo e cerco di fare il mio meglio. Sono convinto che tramite il lavoro e la costanza si può crescere tanto e ottenere tanti risultati.”

Sulla voglia di vincere la Conference:
“La voglia c’è sempre e c’è sempre stata. Tramite le prestazioni cerchiamo di fare il massimo e andare più avanti possibile. Questo credo che si vede e cerchiamo di metterlo in campo in ogni partita che sia il campionato o la Conference”

Sulla Fiorentina più serena:
“Decisamente. Riuscire a vincere qualche partita in più, riuscire in campionato a fare qualche passettino in più ci libera la testa e ci fa esprimere meglio. Vincere aiuta a vincere e ci permette di essere più sereni”.

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