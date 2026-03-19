Tomczyk (All.Rakow): “Sconfitta dura da accettare, ma è venuta fuori la qualità della Fiorentina”

C’è delusione nelle parole di Łukasz Tomczyk dopo l’eliminazione del suo Rakow dalla Conference League per mano della Fiorentina. Il tecnico polacco non nasconde l’amarezza per un risultato che, a suo giudizio, non rispecchia pienamente quanto visto in campo. L’allenatore ha infatti sottolineato la qualità della prestazione offerta dalla sua squadra, evidenziando come il ko sia ancora più difficile da digerire:



“Abbiamo giocato una partita davvero buona – ha detto – ed è per questo che questa sconfitta fa ancora più male. Questa è una lezione preziosa per noi. Ci è mancata un po’ di fortuna, ma alla lunga è venuta fuori la loro qualità“.