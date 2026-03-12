13 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:24

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bucciantini: “La Fiorentina è stata superiore. Non si può pretendere di più, altrimenti si nega la realtà”.

News

Bucciantini: “La Fiorentina è stata superiore. Non si può pretendere di più, altrimenti si nega la realtà”.

Redazione

12 Marzo · 23:21

Aggiornamento: 12 Marzo 2026 · 23:21

TAG:

bucciantiniFiorentinaRakow

Condividi:

di

Bucciantini consapevole del momento della Fiorentina: "La Fiorentina ha fatto il doppio dunque è anche doppio il risultato".

E’ intervenuto nel post partita di Sky il giornalista Marco Bucciantini. Queste le sue parole: “Dopo il gol del Rakow la partita si è un po’ allungata, dunque la Fiorentina è entrata meglio dalle parti del loro portiere. La Fiorentina è stata superiore, il risultato alla fine è giusto. La Fiorentina ha fatto il doppio dunque è anche doppio il risultato”.

Tuttavia Bucciantini resta con i piedi per terra: “La Fiorentina è questa, pretendere di più è negare la realtà”.

Sull’esordio di Braschi: ” Quando si è saputo che poteva giocare lui si è creata attesa, e c’è attesa su questo giocatore. Un giocatore nuovo e giovane è sempre una promessa per un domani migliore. La Fiorentina ha certamente bisogno di sistemare il presente, ma anche di sognare un domani migliore”.

Sul gol di Ndour: “Fa un gol in un attimo di decontrazione e di serenità e forse nel peggior momento della Fiorentina. Colpisce questa palla come quando si fanno i riscaldamenti, in modo molto giocoso”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio