Vanoli: “Contento che Kean s’arrabbi per il cambio, ma l’allenatore sono io e devo gestirlo”

Dopo la vittoria della Fiorentina contro il Rakow in Conference League, a far discutere è stata anche la reazione di Moise Kean al momento della sostituzione. Un’uscita dal campo accompagnata da evidente nervosismo, che però non preoccupa l’allenatore Vanoli, intervenuto nel post partita per chiarire la situazione.

Il tecnico viola ha voluto prima allargare il discorso anche in ottica Nazionale, spendendo parole importanti per l’attaccante:

“Penso che il selezionatore della nostra Nazionale sia più bravo di me a selezionare. Penso che sappia benissimo che Moise è un giocatore importante e stasera anche la sua reazione all’uscita fa capire la sua fame, la sua determinazione, la voglia che ha sia di aiutare la Fiorentina sia di aiutare la Nazionale. Adesso ci serve ancora per una partita che è quella di campionato e poi sicuramente è un ragazzo di cui, ne sono sicuro, l’Italia avrà bisogno.”

Poi, tornando nello specifico sull’episodio della sostituzione, Vanoli ha letto la rabbia di Kean come un segnale positivo, legato alla voglia di incidere:

“Sono contento che si arrabbi, perché è un giocatore importante. Quando c’è quell’arrabbiatura, quella voglia di giocare, vuol dire che aveva voglia di incidere, di aiutare ancora di più. Dopo, però, l’allenatore sono io e devo anche capire che è un giocatore per noi fondamentale e che abbiamo ancora nove finali e appena passato un turno. Devo gestirlo nel modo giusto.”