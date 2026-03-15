Il Rakow mette nel mirino la Fiorentina: perde 3-1 lo scontro diretto e resta a -4 punti dalla vetta

Con la sconfitta di oggi il titolo sembra quasi sfumato, tutte le energie adesso saranno destinate alla sfida di ritorno degli ottavi di Conference League contro la Fiorentina.

Un elemento da non sottovalutare, è il seguente: la squadra polacca con la partita di oggi, arriverà maggiormente fresca per la sfida di giovedì, potrà godere di un giorno di riposo in più. La Fiorentina invece affronterà domani in campionato la Cremonese, partita dove non potrà badare al risparmio energie. Il risultato dell’andata è di un solo gol di vantaggio, ma il giorno di riposo in meno e il viaggio in Polonia, non dovrà essere un alibi in caso di mancato passaggio del turno.