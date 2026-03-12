12 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:43

Galbiati: "Il Rakow è un avversario scomodo, ne avrei fatto volentieri a meno. Schiererei Braschi"

Galbiati: “Il Rakow è un avversario scomodo, ne avrei fatto volentieri a meno. Schiererei Braschi”

#Fiorentina #Conference League #Rakow

Roberto Galbiati commenta a Lady Radio la sfida tra Fiorentina e Raków: “Partita scomoda, serve coraggio e spazio ai giovani”.

In vista della sfida di questa sera al Franchi tra Fiorentina e Raków, l’ex difensore viola Roberto Galbiati ha analizzato il momento della squadra ai microfoni di Lady Radio.
Secondo Galbiati la partita contro i polacchi arriva in un momento delicatissimo della stagione viola, soprattutto pensando alla prossima gara di campionato contro la Cremonese: “Il Rakow è un avversario scomodo e questa gara capita nel momento meno opportuno, soprattutto considerando che la partita con la Cremonese rappresenta quasi l’ultima occasione. Personalmente ne avrei fatto volentieri a meno, ma quando scendi in campo devi sempre dare tutto. Il rischio però è quello di perdere qualche giocatore, come è successo a Solomon contro lo Jagiellonia, ed è questo l’aspetto che mi preoccupa di più”.
L’ex viola ha invitato alla prudenza: “Contro i polacchi cercherei prima di tutto di non perdere, poi si vedrà dopo la trasferta di Cremona come sarà la situazione. Tra l’altro hanno incassato pochissimi gol: sono la seconda miglior difesa del loro campionato”.

Infine un passaggio sulla situazione dell’attacco della Fiorentina e sulle possibili scelte: “Moise Kean non si sa ancora se potrà recuperare per Cremona, Piccoli non gioca, io darei una chance a Braschi: servirebbe più coraggio nel lanciare i giovani”. 

