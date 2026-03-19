19 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:55

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Vanoli: “Vittoria meritata, abbiamo dimostrato di voler raggiungere i quarti. Stiamo diventando squadra”

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Vanoli: “Vittoria meritata, abbiamo dimostrato di voler raggiungere i quarti. Stiamo diventando squadra”

Redazione

19 Marzo · 21:55

Aggiornamento: 19 Marzo 2026 · 21:55

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Le parole di Paolo Vanoli dopo la vittoria della Fiorentina sul campo del Rakow. I viola incrocieranno nei quarti di finale il Crystal Palace

E’ un Paolo Vanoli visibilmente soddisfatto quello che si presente in sala stampa dopo la vittoria esterna della Fiorentina sul Rakow che qualifica i viola ai quarti di Conference League.
Queste le dichiarazioni del tecnico viola:

Abbiamo incontrato difficoltà nel primo tempo, anche per le condizioni del campo. Siamo andati sotto e questo mi è dispiaciuto, ma ho apprezzato molto la reazione della squadra. Non era una partita semplice, lo sapevamo. Abbiamo dimostrato di voler raggiungere i quarti. Questo gruppo mi convince: stiamo diventando una squadra capace di aiutarsi reciprocamente. È questo lo spirito giusto sia per salvarsi sia per andare avanti in Conference.
Per quanto riguarda il primo tempo, mi aspettavo un approccio diverso. Bisogna essere pronti a capire quando ciò che hai preparato non funziona e avere la capacità di cambiare: sotto questo aspetto siamo stati un po’ lenti. Alla fine, però, abbiamo meritato la vittoria, anche se con sofferenza. D’altronde, chi è che non soffre nelle competizioni europee?

Su Kean:
Non siamo mai riusciti a trovarlo davvero, dobbiamo cercare soluzioni più in profondità. Il battibecco? Per me è un segnale positivo, dimostra quanto ci tenga e quanta voglia abbia. Poi è chiaro che l’allenatore deve fare delle scelte.”

Sul calcio polacco:
Boniek mi aveva detto che è in crescita, ma io preferisco concentrarmi sui miei giocatori. Sugli esterni, gli infortuni hanno un po’ limitato le nostre scelte, anche se fortunatamente ho a disposizione diversi elementi.”

Sui singoli:
Harrison è molto duttile e lo ha dimostrato: per me è un giocatore affidabile. Dodò e Parisi stanno facendo molto bene e, quando giocano sulla stessa fascia, diventano davvero pericolosi.
Fabbian gioca in un sistema diverso rispetto a Bologna, ma ha grandi potenzialità e deve tornare a interpretare il ruolo di mezzala in un certo modo. Siamo soddisfatti, anche perché abbiamo bisogno di tutti.”

Sulla Conference:
Per quanto riguarda la Conference, sono sempre stato chiaro: l’obiettivo principale resta la salvezza. Però l’esperienza internazionale mi piace molto. Una squadra di valore deve sapersi esprimere su più fronti. Abbiamo fatto solo un passo finora.”

Sul Crystal Palace:
Sono contento: quando sarà il momento li studieremo. Hanno le qualità per arrivare fino in fondo, ma ci siamo anche noi.”

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